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شهد اليومان الماضيان هطول أحجار كبيرة على العاصمة الأسترالية، كانبرا، إلى جانب سيدني وملبورن؛ ما تسبب في تحطيم السيارات وتخريب أسطح المنازل ورجم واجهة البرلمان بالصخر.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن أيام الجفاف والحرائق أفسحت الطريق فجأة أمام العواصف الرعدية القوية؛ لتتلبد السماء -التي كساها الدخان لأشه- بالغيوم الشديدة.

في ملبورن وكانبرا، كانت الأحجار المتساقطة بحجم "كرات البيسبول"، ولكن بالذهاب غربا (300 كيلومتر بولاية نيو ساوث ويلز)، فقد شهدت المنطقة موجة عواصف عاتية تفوق الـ70 ميلا في الساعة، والمحملة بالغبار الأحمر المميز، وبالاتجاه شمالا قليلا في كوينزلاند، يلاحظ هطول الأمطار بشدة، لدرجة أنه تم رصد نزول إنش من المطر في كل دقيقة؛ ما سبب الفيضانات.

وبعدما ظن عمال الإغاثة أن مهمتهم انتهت مؤقتا خلال موجة الأمطار، فإن انقطاع تيار الكهرباء عن 1000 منزل بالعاصمة كانبرا اضطرهم لقطع إجازتهم ومواصلة العمل.

وأما في كوينزلاند، فكان عدد من فقدوا الكهرباء بسبب الرياح القوية أكثر بكثير، إذ أصبح 19 ألف شخص بدون مصدر كهرباء للطاقة.

وفي الجبال الزرقاء السياحية، رصد الإعلام الأسترالي تعرض متسلقين اثنين لصاعقة برق أصابتهما بجروح؛ ما تطلب نقلهما للمشفى في "حالة مستقرة".

وأكدت هيئة الأرصاد الأسترالية أن تلك الموجة لها تستمر بعض الأيام الإضافية، فيما يرجح أن تعود الحرارة الشديدة والجفاف لتسود ولاية نيو ساوث ويلز من جديد.

https://www.nytimes.com/2020/01/20/world/australia/weather-hail-sydney-canberra.html