السلطات الموريتانية تتهم مدونا بإثارة النعرات والتحريض على الكراهية والعنصرية

وجهت السلطات الموريتانية الليلة اتهامات لمدون اعتقلته الشرطة السياسية في وقت بالتحريض على الكراهية والعنصرية وسب نسب إحدى القبائل.

وأفاد بيان لوازرة الداخلية حول الاعتقال إن المدون يدعى محمد عالي ولد عبد العزيز ويشتبه باستخدامه نظاما معلوماتيا لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم نسب (إحدى القبائل) والتحريض على العنصرية والكراهية بما يتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتعاليم ديننا الحنيف والقوانين المعمول بها في البلد".

وأوضح البيان أن المدون يلاحق بموجب قانون معاقبة الجريمة السيبرانية وهو قانون جديد في موريتانيا يطبق لأول مرة في البلاد.

وندد مدونون وصحفيون باعتقال المدون واحتجازه لدى إدارة أمن الدولة المعنية بقضايا الإرهاب والسياسة بسبب آرائه واعتبر أحمد ولد محمد المصطفى رئيس تحرير صحيفة "الأخبار" أن التضييق على الحريات مدان ومستنكر تحت أي ظرف.

وأكدت الداخلية أن السلطات الأمنية تواصل القيام بالتحريات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة وأن إجراءات البحث والتحقيق وما يدخل في إطارها من توقيف تم وقف قواعد قانون الإجراءات الجنائية التي تضمن للأشخاص الخاضعين لها جميع الحقوق القانونية المكفولة بما في ذلك حق العرض على القضاء المختص.