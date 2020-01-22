حزب «مستقبل وطن» بالإسكندرية يعقد إجتماعه التنظيمي الأول بتشكيله الجديد

عقد أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، النائب رزق راغب ضيف الله، اجتماعًا تنظيميًا اليوم الأربعاء بأعضاء أمانة المحافظة بتشكيلها الجديد لبحث خطة الحزب خلال الفترة المقبلة.



تناول الاجتماع خطة العضوية خلال العام القادم، وعدد العضويات المستهدفة، وكذلك خطة أمانة الإعلام لنشر الوعي ومحاربة تزييف الحقائق.



وقال ضيف الله إن الحزب سيستمر في عقد الفعاليات في جميع أنحاء المحافظة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التشكيلات الحزبية، مشيرًا إلى أن الحزب لن يلتفت إلى المزايدات السياسية التي تستهدف الحزب، وسيستمر في خدمة الوطن وتقديم الخدمات للمواطن من خلال حملة "إحنا معاك"، التي تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي التعليم والصحة.



وأضاف أمين مستقبل وطن بالإسكندرية إن الحزب سيعقد صالونات سياسية في ربوع المحافظة لنشر الوعي بين المواطنين، فضلاً عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواءً.



واستعرض ضيف الله بعض الفعاليات التي انعقدت في المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها تنظيم دوري مستقبل وطن، الذي شارك فيه عشرات الفرق، ومئات اللاعبين من الشباب بالإسكندرية، فضلاً عن المشاركة الفاعلة من أعضاء الحزب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.