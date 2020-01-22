 بوينج: نتوقع عودة الطائرة 737 ماكس للخدمة في منتصف العام الجاري - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يناير 2020 1:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

بوينج: نتوقع عودة الطائرة 737 ماكس للخدمة في منتصف العام الجاري

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 1:03 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 1:03 ص

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات يوم الثلاثاء، أنها تتوقع أن توافق الجهات المنظمة للطيران المدني على عودة الطائرة ماكس 737 إلى الخدمة في منتصف عام 2020.

وقالت بوينج في بيان لها ، "نبلغ عملاءنا وموردينا بأننا نتوقع حاليا أن يبدأ رفع قرار منع التحليق للطائرة ماكس 737 خلال منتصف عام 2020".

وأضافت الشركة إن التوقعات تفسر "التمحيص الدقيق الذي تطبقه السلطات المنظمة في كل خطوة من خطوات مراجعة نظام التحكم فى الطيران للطائرة ماكس 737 وعملية مجلس تقييم العمليات المشتركة التى تحدد متطلبات التدريب التجريبية".

وتعاني بوينج من أزمة بعد أن تسبب حادثا تحطم طائرة ماكس 737 في كل من إندونيسيا وإثيوبيا في مقتل 346 شخصًا العام الماضي ودفعت السلطات في معظم دول العالم إلى منع تحليق ذلك الطراز منذ مارس الماضي.

وتقدم دينيس مويلنبرج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوينج باستقالته في ديسمبر الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك