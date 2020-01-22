نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير شارع الحرير وتطهير المصرف بحلوان

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية بحي حلوان شملت منطقة نفق عزبة الوالدة وشارعي الحرير والرشاح وميدان المحطة، وعين حلوان، برفقة القائم بأعمال رئيس حي حلوان، وإدارات الحي المختلفة، حيث تفقدت الأعمال الجارية لرفع كفاءة شارع الحرير، بالإضافة إلى تطهير مصرف شارع الرشاح ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية.



وشددت «عبدالمنعم» على القائم بأعمال رئيس حي حلوان، وإدارات الحي المعنية كل فيما يخصه بتلافي الملاحظات التي رصدتها أثناء المرور، مؤكدة ضرورة المتابعة المستمرة واليومية من خلال الحملات بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة المرور.



وكانت أزمة انتشار القمامة فى مناطق بحلوان والمرج تسببت فى إقالة رئيسى حي المرج، اللواء علي عبد الله، ورئيس حي حلوان، اللواء محمد عبد الحميد، حيث أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قرارًا بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة؛ نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق.



وأصدر وزير التنمية المحلية، قرارًا بنقل رئيسي حي المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة، وإيقافهم عن العمل وعزلهم من الوظيفة القيادية، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية للتحقيق.



كما أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قرارًا بتكليف سكرتيري حيي المرج وحلوان بتسيير أعمال رئيس الحي لحين تعيين رؤساء جدد، وإعطائهم 15 يومًا لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع، وكذلك مهلة 10 أيام لشركات النظافة لتحسين الأوضاع.



وتم تكثيف الحملات بمناطق المرج وحلوان لرصد حل المشاكل التى تم رصدها، وتقديم تقارير بما تم لمحافظ القاهرة، كما تم التشديد على تطهير المصارف والترع بالمناطق المذكورة بالتنسيق مع وزارة الري.