منظمة حقوقية تدعو لفرض عقوبات على كبار المسؤولين بفنزويلا بسبب اعتداءت الجماعات المسلحة

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، القوى الدولية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الفنزويليين المتورطين في اعتداءات قامت بها جماعات مسلحة في المنطقة الحدودية مع كولومبيا.



وتعرضت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لعقوبات بالفعل بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، والافتقار إلى الديمقراطية، والأزمة الإنسانية في فنزويلا.



إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يثير الإنتباه إلى أحداث وقعت في إقليم أراوكا بشرق كولومبيا وولاية أبوري المجاروة في فنزويلا، حيث قامت جماعات مسلحة بـ"استخدام العنف للسيطرة على الحياة اليومية للسكان".



ومن بين تلك الجماعات، جيش التحرير الوطني الكولومبي، ومنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة كولومبيا في عام 2016، وجماعة القوات الوطنية للتحرير الفنزويلية.



ووفقا لهيومان رايتس ووتش، تفرض هذه الجماعات المسلحة قوانينها الخاصة وتفرض عقوبات على مرتكبي الجرائم المزعومة تصل إلى القتل والتشغيل القسري.