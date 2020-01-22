 وفاة تيري جونز بطل فرقة مونتي بايثون البريطانية عن عمر يناهز 77 عاما - بوابة الشروق
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وفاة تيري جونز بطل فرقة مونتي بايثون البريطانية عن عمر يناهز 77 عاما

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:06 م

توفى الممثل البريطاني تيري جونز،عضو فرقة مونتي بايثون البريطانية عن عمر يناهز 77 عاما، بحسب ما أعلنه وكيل أعماله اليوم الأربعاء.

وقالت أسرة جونز إنه توفى بعد " معركة طويلة وشجاعة للغاية ولكنها دائما ما كانت تتسم بروح الفكاهة مع نوع نادر من الخرف".

وأضافت" لقد فقدنا رجلا طيبا ومرحا ومبدعا ومحبا، منح تفرده وذكاؤه وحسه الفكاهي الاستثنائي السعادة للملايين الذين لا يحصى عددهم على مدار ستة عقود".

ويشار إلى أن جونز قام بإنتاج كتب وأفلام وبرامج تلفزيونية إلى جانب عمله مع فرقة مونتي بايثون. ويعرف جونز بمشاركته في فيلمي "مونتي بايثون اند ذا هولي جريل" و"ذا لايف اوف براين" الذي قام بإخراجهما أيضا.

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