تقرير: عودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الليبي

أفادت بوابة"أفريقيا الإخبارية" الليبية اليوم الأربعاء، بعودة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة.



وكان المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية مصطفى المجعي قد أفاد اليوم بتعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي وسط طرابلس.



وقال المجعي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "التعليق مؤقت، وجاء بسبب تعرض المطار لنحو سبعة صواريخ من نوع جراد أطلقت ظهر اليوم من قبل قوات تابعة للمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، تتمركز بمحوري وادي الربيع وعين زارة.



يأتي القصف بعد ثلاثة أيام من ختام مؤتمر برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية.