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مدينة ألمانية تغلق خادمها الإلكتروني بعد تعرضها لهجوم سيبراني

بوتسدام - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:25 م

أغلقت مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا خادمها الإلكتروني بعد تعرضها لهجوم سيبراني.

وقال ميكه شوبرت، عمدة المدينة مساء اليوم الأربعاء:" أغلقنا أنظمتنا لأسباب أمنية لأننا نفترض وقوع هجوم سيبراني ".

وأضاف شوبرت أن الساعات الثمانية والأربعين الماضية شهدت العديد من الأمور غير المنطقية عند الدخول على شبكة الإنترنت في بوتسدام، عاصمة ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، مشيرا إلى أن خبراء تكنولوجيا المعلومات يعكفون الآن على حل المشكلة.

وأوضح شوبرت أن إدارة المدينة لا يمكنها في الوقت الراهن استقبال أو إرسال رسائل بريد إلكترونية، كما صار استخدام البرامج الإلكترونية مقيدا حاليا، لكن الاتصالات الهاتفية تعمل.

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