نقيب الزراعيين بالوادي الجديد: إنهاء حصر النخيل بمنطقة البرمودي لبدء تعديل الطريق

قال المهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادي الجديد، إنه تم عقد لقاء مع المزارعين ملاك النخيل بمنطقة البرمودي، التي سيتم ازدواج الطريق بها في طريق (الخارجة - باريس) جنوب مدينة الخارجة.

وتضمن اللقاء، الاتفاق مع المزارعين -وعددهم 16- على المساحة التي سيتم إزالتها لازدواج الطريق بتلك المنطقة، وطريقة التعويض للمتضررين، في ظل أنه سيتم إزالة أشجار نخيل، وحسب عمر النخلة سيتم التعويض، بجانب تثمين الأراضي بأسعار، ويتم تعويضهم ماديا حسب لجنة التثمين المختصة، وبعض المزارعين سيقوموا بنقل أشجار النخيل وغرسها في مناطق أخرى في حالة الفسائل الصغيرة المغروسة حديثا.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه تم تحرير محضر بالاجتماع مع المزارعين، بحضور وكيل وزارة الزراعة في المحافظة، ومدير الإدارة الزراعية بالخارجة، وتم توقيع جميع الملاك بالتراضي للبدء الفوري في التنفيذ من جانب مديرية الطرق.

وتابع، أنه عرض مؤخرا الأمر على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الذي لم يدخر جهدا، وتم التحرك الفوري الميداني إلى المنطقة التي تشهد حوادث عديدة؛ لأنها طريق سريع يشهد مرورا كثيفا للسيارات أثناء الانتقال من الخارجة إلى القرى وصولا لمركز باريس جنوبا، وسيتم إجراء أعمال توسعة وازدواج بطول 1.5 كم كمرحلة أولى ويتحقق الهدف المنشود من حماية قائدي المركبات أثناء المرور بتلك المنطقة، وكذلك حماية حقوق المزراعين وأصحاب النخيل بالمنطقة والمصلحة عامة لأبناء المحافظة وغيرهم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات حصر النخيل بالأرض الواقعة في حرم الطريق، وسيتم إزالة المنحنيات في الطريق ليصبح بشكل مستقيم لتمكين سائقي السيارات من الرؤية؛ للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين في ظل تكرار الحوادث بتلك المنطقة من خلال مديرية الطرق والمنفذين للازدواج وتعديل الطريق.