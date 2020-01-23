استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خطة المحافظة لعام 2020، بحضور نائب المحافظ الدكتورة يسرا عطية، خلال الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء، مع كل المديريات الخدمية بالمحافظة، لمعرفة الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية تلبية احتياجاتهم.



واستمع المحافظ لكل خطط الجهات التنفيذية ومناقشتها معهم كلا على حدة، وقامت كل مديرية بعرض خطتها الزمنية لعام 2020 والتي تستهدف كل ما يهم المواطن، وأساليب تأدية الخدمة، كما تم عرض المعوقات التي تواجه كل مديرية، وناقش مايمكن تعديلة في الخطة لوصول الخدمة لمستحقيها، مؤكدًا أنه سيقضي على هذه المعوقات لتيسير تقديم الخدمة دون تأخير.



وشدد المحافظ خلال لقائه بمديري الإدارات العامة والمديريات بالمحافظة، على تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، وحسن معاملة الجمهور، فضلا عن أن منهجه في العمل، تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، حيث إنه سيقوم بجولات مفاجئة في أوقات مختلفة ولن يسمح بأي تقصير في حق المواطن، خاصة وأن ذلك تكليف من القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية للمدارس منتصف فبراير المقبل.