مسؤول إيراني: وزير الشؤون الخارجية العماني لم يحمل أي رسالة إلى طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح رئيس مكتب رئاسة الإيراني محمود واعظي، بأن "وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي لم يحمل خلال زيارته الاخيرة أي رسالة إلى إيران".

وأكد تصريح للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن جزءا من أهداف زيارة الوزير العماني الاخيرة يرتكز على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيعها كما يعود الجزء الآخر إلى القضايا الاقليمية.

وقال إن زيارة يوسف بن علوي لطهران كانت بشأن أمن الخليج "الفارسي".

كان بن علوي قد وصل أمس الثلاثاء إلى إيران، وهى الزيارة الثانية له خلال اسبوعين.

كانت سلطنة عمان قد قامت بجهود وساطة في الماضي لتخفيف حدة التوتر في منطقة الخليج.

وبشأن العلاقات بين إيران والسعودية، أكد واعظي أن سياسة إيران مبنية دوما على إقامة علاقات جيدة مع الجيران بما فيها السعودية.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإيران تشهد توترات على خلفية اتهامات الرياض لطهران بأنها تقوم بأنشطة لزعزعة استقرار المنطقة وبأنها وراء الهجوم على منشأت نفطية تابعة لشركة أرامكو العام الماضي. لكن ايران تنفي هذه الاتهامات.