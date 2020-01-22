«صحة الغربية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لتطوير المنظومة الصحية

وقعت قيادات جامعة طنطا ومديرية الشئون الصحية بالغربية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي المستمر، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم، مدير مستشفي الفرنساوي، وذلك لوضع آليات بروتوكول التعاون المشترك لتطوير المنظومة الصحية والتعليم الطبي المستمر بمحافظة الغربية، وتحسين أداء الطاقم الطبي بالمستشفيات والإدارات الصحية والطوارئ والحالات الحرجة بالمحافظة.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، على أن تكون هناك متابعه شهرية وعقد اجتماعات دورية للوقوف على آخر المستجدات لتكون مديرية الشئون الصحية نموذج يحتذي به في التعاون المستمر بين الجامعة ومستشفيات الصحة، ليعود ذلك بالنفع على المرض والطاقم الطبي.