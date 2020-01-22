رئيس مجلس النواب الأردني يؤكد دعم بلاده للعراق لمواجهة كافة التحديات

أكد رئيس مجلس النواب الأردني ، المهندس عاطف الطراونة، موقف بلاده الداعم للعراق ، وتنسيق الجهد البرلماني، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين في القضايا والمحافل ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأرنية - التي بثت النبأ - أن الطراونة شدد -خلال لقائه نظيره العراقي محمد الحلبوسي - موقف ( عمان ) الثابت بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في دعم العراق؛ لمواجهة جميع التحديات، وضمان سلامة ووحدة أرضه وشعبه، واحترام الجميع للسيادة العراقية، وعدم استخدام الأراضي العراقية ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، ثمَّن رئيس البرلمان العراقي ، موقف الأردن الثابت في دعم العراق، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه وسلامة ووحدة أرضه وشعبه، ودعم الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح، وضمان عودة النازحين والمهجرين، وإعادة الاستقرار.