«مستقبل وطن» يواصل توزيع البطاطين ضمن مبادرة «حياة كريمة» بكفر الشيخ

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفر الشيخ، فعالية لتسليم 200 بطانية لأهالي مركز الحامول وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي يساندها الحزب في جميع المحافظات، يأتي ذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم.

وقال اللواء حسام خليفة سعدة، أمين الحزب بمركز الحامول، إن الحزب استطاع توفير 200 بطانية تم تسليمها للأهالي ضمن مبادرة "شتاء دافئ" كدفعة أولى، مؤكدا أنه سيتم تسليم دفعة أخرى من البطاطين خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية ومساندة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لشعب عظيم".