انتخب البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، أول امرأة رئيسة للجمهورية في تاريخ اليونان، وهي قاضية خبيرة في القانون الدستوري وقانون البيئة، وصوت 260 نائبا من البرلمان -وهم الغالبية- من أصل 300 عضو، لصالح انتخاب إيكاتيريني ساكيلاروبولو، البالغة 63 عاما، رئيسة للبلاد، وذلك وفق ما أعلن رئيس البرلمان، كوستاس تاسولاس.

وشغلت ساكيلاروبولو منصب أول امرأة على رأس أعلى محكمة بالبلاد في أكتوبر 2018، بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس، ولا تنتمي ساكيلاروبولو لأي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، وحالتها الاجتماعية مطلقة ولديها ولد.

وقال رئيس الحكومة، إن إيكاتيريني مرشحة "الوحدة" و"التقدم"، وقد وقع اختياره عليها لهذا المنصب لأنها مرشحة مستقلة ولا تنتمي لأي حزب، وبعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد، وذلك وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

وأضاف رئيس الوزراء: "آن الأوان لكي تنفتح آثينا على المستقبل"، وكان قد واجه انتقادات بعد توليه المنصب بسبب تعيينه امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته، وتابع: "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء، لكن هذا الأمر يتغير من الآن وصاعدا، بدءا بقمة هرم السلطة"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "يورو نيوز".

والآن، من هي إيكاتيريني ساكيلاروبولو؟

ولدت إيكاتيريني عام 1956 في مدينة سالونيك، وأتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990، وتتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكانت تشغل منصب رئيس مجلس الدولة في أكتوبر من عام 2018، الذي اقترحته إدارة حزب سيريزا اليساري الحاكم في ذلك الوقت، وذلك وفقاً لموقع "يورونيوز".

ولدى إيكاتيريني خبرة واسعة في التدريس، وشغلت كذلك منصب مستشار في وزارة الخارجية والتعليم، وضابط في نقابة القضاة، وفي 2015 شغلت منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي، وتعتبر من الناشطين في مجال البيئة فقد عملت في القضايا المتعلقة بالبيئة مثل تحويل نهر "أكيلس" في ثيساليا والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.