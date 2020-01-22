 محافظ بورسعيد: محطتان كهربائيتان جديدتان جنوب وغرب المحافظة - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد: محطتان كهربائيتان جديدتان جنوب وغرب المحافظة

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 6:44 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 6:44 م
قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد : إنه يجري العمل في إنشاء محطتي كهرباء جديدتين جنوب وغرب المحافظة ، خدمة لأعمال التنمية الجارية وتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية.

وأوضح المحافظ، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع المهندس أحمد الإبراشي رئيس منطقة كهرباء القناة وسيناء، أن المحطة الأولى تقام على طريق بورسعيد/الإسماعيلية وتسمى محطة جنوب بورسعيد والثانية محطة بورسعيد - دمياط بطاقة استعابية 350 ميجاوات وجهد 220/ 66/ 11 ك.ف ؛ وذلك لتأمين المحافظة .. مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال انشاء المحطات ودخولها للخدمة في خلال عام.

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