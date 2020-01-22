مستشار الرئيس اللبناني: يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصة

لا بأس من وجود المعارضة نحن في نظام ديمقراطي والمعارضة تحفز الحكومة على مزيد من العطاء والتضحية والوفاء بالالتزامات



قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شالالا، إن الشعب عليه إعطاء الحكومة الجديدة فرصة، معقبًا: «علينا أن ننتظر، الحكومة لم تبلغ بعد 24 ساعة، ربما ردود الفعل الأولية للشارع رفضها وعدم التجاوب معها، لكن يجب أن نعطيها فرصة».



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الشعب يجب أن يعطي فرصة للحكم على أداء الحكومة وأفعالها، وتصرف الوزراء ومقاربتهم للمشاكل المطروحة، وكيفية معالجتها والبدء في المعالجة»، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، في أول جلسة لمجلس الوزراء بضرورة إعطاء فرصة للحكومة كي تثبت قدرتها على العمل.



وأشار إلى ضرورة الانتظار حتى تتمتع الحكومة بثقة مجلس النواب وتستطيع المباشرة فعليًا بتحمل مسؤولياتها، موضحًا أن النظام اللبناني يفرض على الحكومة نيل الثقة قبل مباشرة الأعمال الفعلية.



وعن المعارضة ذكر: «لا بأس من وجود معارضة، نحن في نظام ديمقراطي والمعارضة تحفز الحكومة على مزيد من العطاء والتضحية والوفاء بالالتزامات التي التزمت بها»، لافتًا إلى أن «الحكومة الجديدة مدعوة للاهتمام أولًا بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد».



وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، أمس الثلاثاء، الحكومة الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية.