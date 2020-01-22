نائب عراقي: مشاورات تسمية مرشح لتشكيل الحكومة لا تزال متواصلة

صرح نائب في البرلمان العراق بأن مفاوضات تسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مازالت مستمرة دون الاتفاق بشكل حاسم على ترشيح أية شخصية معينة.

وقال النائب صباح طلوبي عضو تحالف سائرون في البرلمان العراقي لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء إن مشاورات "تسمية مرشح لتشكيل الحكومة ما زالت على وضعها رغم أنه كان خلال اليومين الماضيين اتــفــاق عـلـى شـخـصـيـة مـعـيـنـة ولكنها واجـهـت خـلافـات بـشـأن التكليف، وعــادت الكتل الـسـيـاسـيـة إلــى الـبـحـث عـن مـرشـح آخــر لمنصب رئيس الوزراء".

وأضــاف أن "عــدم الـتـوافـق بـين الكتل السياسية عـلـى تـسـمـيـة شـخـصـيـة رئـيـس الــــوزراء المـقـبـل كـان سبباً رئيساً لتأخير تسميته" وأن "أمــر تسمية المـكـلـف بـرئـاسـة الـــوزراء، مناطة بالكتل السياسية وليس رئيس الجمهورية، وإن وجدت شخصية جيدة لديها مقبولية من الشارع الـسـيـاسـي فـلـن يـتـأخـر رئـيـس الـجـمـهـوريـة في تسمية رئيس الوزراء الجديد".

وذكر النائب العراقي أن "رفـــض رئــيــس الـجـمـهـوريـة للشخصيات المقدمة لمنصب رئيس الــوزراء، هو لأنـهـا كـانـت شـخـصـيـات لا تـتـوافـق مــع مـطـالـب الجماهير، إضـافـة إلـى أن رئـيـس الجمهورية لم يعتمد على رأي الكتلة الأكبر وفرض إرادتها".

وقال: "لـو كانت الشخصيات المقدمة من قبل الكتل السياسية مناسبة لمطالب الجماهير، كنا سنرفع تكليف ومسمى الكتلة الأكـبـر ونمضي في تسمية هـذه الشخصية، لذلك ما زلنا ننتظر أي شخصية ومـن أي طـرف مقبولة وسنمضي بتكليفها".

وتشهد بغداد و9محافظات عراقية احتجاجات شعبية عارمة للشهر الرابع على التوالي تطالب بتشكيل حكومة عراقية جديدة مستقلة غير خاضعة لإملاءات الكتل السياسية المتسيدة على المشهد السياسي منذ عام 2003.