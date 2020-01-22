بني سويف تحذر من التعامل مع الأكاديميات «المزيفة» بمجال التدريب على الخدمات التمريضية

تحذر محافظة بني سويف من التعامل مع الأكاديميات والمراكز العلمية غير المرخصة، والتي تعمل بشكل غير قانوني في مجال التدريب على الخدمات التمريضية، إذ تخرج عناصر غير مؤهلة طبيًا وفنيًا للعمل في مجال التمريض تحت عدة مسميات " مساعد تمريض، وجليس مسن"، وما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات سلبية على مستوى الخدمة وصحة وسلامة المرضى، فضلًا عن الإشكاليات القانونية المترتبة عن عدم اعتراف النقابات المعنية بهؤلاء المتدربين وعدم قيدهم في النقابة.

وتهيب المحافظة بالشباب توخي الحذر والاستعلام عن مدى قانونية تلك الكيانات واستيفائها لتراخيص معتمدة (فنيًا وإداريًا) قبل التعامل معها، فإنها تؤكد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الأكاديميات المخالفة، وغير المعتمدة من جهة الاختصاص الفنية، وذلك وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية.

وكان «المحافظ» كلف في أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة بعد تشكيله ببني سويف" بحصر هذه الأكاديميات؛ لاتخاذ ال‘جراءات القانونية اللازمة لغلقها، مع مخاطبة وزارة القوى العاملة بأبعاد المشكلة على الخدمة الصحية، خاصة وأن خريجي تلك الكيانات غير مؤهلين للعمل في مهنة تتعلق بصحة وسلامة المواطن، وذلك لاتخاذ مايلزم بمنع إصدار ترخيص مزاولة للمهنة أو تحت أي مسمى آخر لخريجي هذا النوع من الأكاديميات المخالفة.