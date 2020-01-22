أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بتأثر الطلب العالمي بانتشار فيرس «كورونا»

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، وسط توقعات بشأن تأثر معدل الطلب العالمي على المعدن الأسود سلبا مع انتشار (فيرس كورونا) الجديد، في ظل ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بالإصابة إلى 440 حالة ووفاة 9 مصابين بالصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.37% إلى 64.35 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" 0.48% لتصل إلى سعر 58.1 دولار للبرميل.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين صباح اليوم، تسجيل 9 وفيات بالالتهاب الرئوي الحاد، الذي يسببه فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد إلى 440 حالة.

وقال نائب مدير اللجنة "لي بين" إنه تم الإبلاغ عن 149 حالة مؤكدة جديدة أمس الثلاثاء، مشيرا إلى تتبع 2159 شخصا على اتصال وثيق بالحالات المصابة، يخضع 1394 شخصا منهم للمراقبة الطبية، بينما خرج 765 آخرون من المستشفى.

وفي سياق أخر، توقعت وكالة الطاقة الدولية تحقيق فائض في السوق خلال النصف الأول هذا العام، وأكد رئيسها فاتح بيرول، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس على وجود وفرة في الإمدادات فيما يتعلق بأسواق النفط والغاز ما سيؤثر على ميزان العرض والطلب العالمي.