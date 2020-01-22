«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 101 ألف طن زيت

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد؛ منهم 5ر41 الف طن زيت عباد، و60 ألف طن زيت صويا.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن وصول الزيوت المتعاقد عليها سيكون خلال الفترة من ٣- ١٧ مارس المقبل، مشيرة الى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم.



وكانت الهيئة قد تعاقدت في مناقصاتها السابقة على كمية 40 ألف طن زيت صويا وعباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري، بالإضافة إلى كمية 10500 طن زيت عباد خام مستورد تسليم خلال فترة شهر فبراير المقبل، بإجمالي كمية تعاقدات 5ر151 ألف طن زيت خام محلي ومستورد.