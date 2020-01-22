شراكة بين «العربية للتصنيع» والشركات الرومانية لتوطين التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة

بحث الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع جابريل توتسو، مديرعام شركة "روم آرم" الرومانية و"فيوريل مانول" المدير التنفيذي لشركة باتروميل الرومانية، ومسئولي الشركات الرومانية، ومن بينهما شركة تيتان الرومانية التابعة لهما، وبحضور السفير ميهاي ستيفان سوبارو، سفير رومانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد رئيس الهيئة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من الخبرات المتميزة لدولة رومانيا الصديقة، في العديد من مجالات التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة بالتعاون مع الخبرات العالمية.

وشهد الاجتماع توقيع عددا من مذكرات التفاهم، وعرض رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي، من خلال التعاون مع الشركات الرومانية، وتحديد آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، والاتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الامكانيات والاحتياجات، وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية والتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والعربات المدرعة والصيانة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتصنيع مستلزمات المعدات اللازمة لعربات السكك الحديدية، وإدارة حركة مرور المدن الذكية والتحول الرقمي ونظم المعلومات.

وأكد رئيس الهيئة على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة رومانيا الصديقة.

وشدد على اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الإستثمار في مصر.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا الرومانية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة، لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات الرومانية في السوق المصرية والعربية والإفريقية، وإمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية.

من جانبه، أعرب جابريل توتسو، عن تطلع شركة "روم آرم" لفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك مع مصر.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية والاستخدام المشترك..

وأشار إلى أن اهتمام الجانب الروماني بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع مجالات التنمية، وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا.

وقال فيوريل مانول، إن "الشركات الرومانية متحمسة لعقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل معدات المصانع وحساسات الإشعاع والمواد الكيماوية التي لنا تعاون سابق معها في العديد من مجالات التصنيع"، مؤكدا أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصريةـ وستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.

بدوره، أكد ميهاي ستيفان سوبارو، أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات الإقتصادية بين مصر ورومانيا، في ظل رئاسة رومانيا للاتحاد الأوروبي وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وهو ما يعطى بُعدا استراتيجيا هاما لهذا التعاون.

وأشار لاهتمام الحكومة الرومانية بنقل وتبادل الخبرات والدخول في مشروعات للتصنيع المشترك، في إطار المناخ الآمن الجاذب للاستثمارات الذي تشهده مصر حاليا.