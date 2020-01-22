«مستقبل وطن» ينظم ورشة عمل حول السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة بالغربية

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن مساء أمس، ورشة عمل حول السوشيال ميديا بين الإشاعة والحقيقة بمحافظة الغربية، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، والمحاسب محمد عريبي، أمين الحزب بالغربية.

وترأس الورشة الدكتور عبد الرازق الكومي، أمين التدريب والتثقيف بالغربية، بحضور الدكتور مختار عبدالمنعم البسيوني، أستاذ القيم والنظريات الاجتماعية الحديثة، والدكتور محمد شعبان العيسوي، مدرس الإعلام المساعد بكلية الآداب بطنطا، ومصطفي إبراهيم الطبجي، متخصص في رصد وإدارة الشائعات، والدكتورة سكينة عبدالرحمن أبو الفضل، عميد فرع الجامعة العمالية بطنطا.

وأكد الدكتور عبد الرازق الكومي، أن هذه الورشة تأتي في إطار أنشطة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن بعقد لقاءات تثقيفية حول مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على المجتمع ونشر الشائعات وسبل مواجهتها، موجها الشكر لأمانة العلاقات العامة بالمحافظة برئاسة دينا بدران، لجهودها المبذولة في إخراج الورشة بالشكل اللائق.

وأوضح الدكتور محمد شعبان العيسوي، أن هناك 80 مليون مستخدم للإنترنت على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيله للتواصل عبر العالم الافتراضي، لافتا إلى خطورة تطبيق تويتر الذي يستخدم لترويج الشائعة بشكل سريع من خلال إعادة التغريدات المختصرة، موجها بضرورة توخي المتلقي الحظر والتأكد من صحة هذه التغريدات قبل ترويجها.

وقال مصطفي إبراهيم الطبجي، إن السوشيال ميديا أصبحت منصة سهلة وسريعة تتيح لصاحبها النشر السريع دون رقابة ودون التحقق من مصداقية المعلومات التي يتم تداولها عبر هذه المنصات والتي أصبحت بيئة خصبة لنشر الشائعات، بما في ذلك الصور المفبركة عبر الصفحات المعادية للدولة المصرية، موجها بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التثقيفية لنشر الوعي بخطورة هذه الشائعات ومواجهتها .

وأشار الدكتور مختار عبدالمنعم البسيوني إلى خطورة فقدان السيطرة الأبوية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانعدام الرقابة الأسرية على الأبناء الذي أثر سلبا في فقدان كثير من العادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

وأوضحت الدكتورة سكينة عبدالرحمن، أن الشائعه تبدأ بقليل من الحقيقة وكثير من الوهم، ويجب علي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي توخي الحذر قبل نشر أي معلومات والتأكد من مصادر المعلومات.

وتناول المستشار القانوني محمد أحمد سالم، عضو هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف بالغربية الجوانب القانونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قانون تنظيم الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرم انتهاك حرمات الحياة الخاصة والعامة،وكل ما يخرج عن الأخلاق العامة التي تؤدي إلي زعزعة استقرار الأمن العام وتسئ لكيانات الدولة.

وأوضح أنه يتعين علي المتضررين من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اللجوء لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، حيث من حق المحكمة الاقتصادية إصدار أحكام جنائية بالحبس أو الغرامة مع حفظ حق المتهم في التعويض المدني حال ثبوت تضرره.