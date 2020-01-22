الجنايني: غياب صلاح عن حفل الأفضل يخص الكاف

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، عن لقائه باللاعب الدولي محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه لم ينقطع عن التواصل معه منذ تعيينه.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر":: "منذ تعييني، لم أنقطع أسبوعا عن صلاح سواء بمكالمة أو رسالة واتس آب، اتفقنا سويا منذ أول يوم، قلت له أنت لاعب محترف، لك حقوق وعليك واجبات لابد أن تنفذها".

وتابع: "قلت له اتحاد الكرة يثق بك ويحبك وأنت تاج على كل المصريين، هدفي ليس "أرزل" عليك بل دعمك لأن نجاحك من نجاحي".

وأوضح: "لقد اقتنع تماما، لماذا أغلس على صلاح؟، لابد أن أوفر له الجو المناسب ليحضر ويقود الفريق لتحقيق النتائج المطلوبة".

وأردف: "لا يوجد خلافات شخصية بيننا، إذا كان الأمر يخص اتحاد الكرة، سيكون لنا على الأقل حديث بيني وبينه، لا يمكن إجباره على حدث لا يخصني".

وواصل: "ربما الظروف لم تسمح بحضوره، الكل كان يتمنى وجوده ليكون في استقبال الضيوف، الله أعلم ما حدث".

واختتم: "لم أخض في مبرره، قال إنه سيتحدث في الأمر، تخلف صلاح عن الحضور يخص الكاف وليس الاتحاد المصري".