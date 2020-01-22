وزير الخارجية الألماني يزور الجزائر غدا

يقوم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس غدا الخميس بزيارة عمل إلى الجزائر.



وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم الأربعاء أن اللقاء الذي سيجمع وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بو قادوم ونظيره الألماني سيتناول التعاون في مختلف جوانبه وسبل زيادة التبادل الاقتصادية والاستثمارات بين البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة ستسمح كذلك بتبادل واسع لوجهات النظر حول المسائل الكبرى الاقليمية والدولية، خاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.



يذكر أن العاصمة الألمانية برلين استضافت يوم الأحد الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية على مستوى القادة، شارك فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.