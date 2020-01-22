-دار الشروق تقدم ٥٧ كتابا جديدا في الأدب والتاريخ والفكر الإسلامي و21 كتابا إعادة طبعات في كتب الأطفال والأدب العالمي والمصري



افتتح منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور بعض الوزراء: خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب. كما شارك بالحضور عدد من الكتّاب والمثقفين منهم النائب والروائي يوسف القعيد، مقرر الجنة القصة القصيرة بالمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ويرافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية للكتاب صالة 3 المتواجدة بها المؤسسات الصحفية وأجنحة الوزارات والسفارات وضيف الشرف دولة السنغال.

ومن المقرر أن يفتتح المعرض أبوابه أمام الجمهور غدا الخميس في الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء وحتى نهاية المعرض في 4 فبراير المقبل. ويحمل المعرض هذا العام شعار «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع»، وضيف الشرف جمهورية السنغال، واختير العالم المفكر الكبير الراحل جمال حمدان، كشخصية المعرض.

وتوفر الدولة 100 أتوبيس في 8 مسارات من وإلى المعرض، حيث يضم المسار الأول 15 أتوبيسًا تنطلق من ميدان عبد المنعم رياض وميدان رمسيس، والمسار الثاني ويضم 10 أتوبيسات تنطلق من العباسية والحي السادس، والمسار الثالث يضم 10 أتوبيسات تنطلق من النزهة الجديدة والسبع عمارات، والمسار الرابع يضم 10 أتوبيسات تنطلق من الأميرية والمطرية، والمسار الخامس يضم 15 أتوبيسًا تنطلق من ميدان الجيزة والسيدة عائشة، ويضم المسار السادس، 10 أتوبيسات تنطلق من مدينة السلام والأوتوستراد، والمسار السابع يضم 10 أتوبيسات تنطلق من المظلات وحدائق القبة، والمسار الثامن والأخير ينطلق من مدينة مايو.

كما توفر وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة القاهرة، أتوبيسات ذكية وصديقة للأشخاص ذو الإعاقة، فضلًا عن تنسيق هيئة السرفيس والنقل العام مع محافظة القاهرة لنقل الزوار من الميادين العامة إلى المعرض، علمًا بأن سعر التذكرة لجميع المسارات 6 جنيهات.

كما تشارك دار الشروق، فى معرض القاهرة للكتاب، للعام الـ51 على التوالى، حيث كانت من أوائل دور النشر المشاركة بالمعرض في دورته الأولى عام 1959. ويقدم جناح دار الشروق، بمقره فى قاعة «1» جناح «B7»، مئات الإصدارات فى مختلف المجالات، التى آثرت بها المكتبة العربية، على مدى تاريخها الممتد، فى تنوع غنى ما بين «الرواية، والقصص القصيرة، والسير الذاتية، والكتابة المسرحية، والدواوين الشعرية، وأدب الأطفال، وأدب الناشئة، وأدب الرحلات، والفكر الديني، والكتب السياسية، والكتب التاريخية، و الموسوعات الفكرية، وكتب الطب النفسي» وغيرها من المجالات الفكرية والثقافية والمعرفية.

وتتنوع المؤلفات التي تشارك بها الدار هذا العام، ما بين الإصدارات الحديثة، وإعادة طبعات لمختارات من كنوز تراثنا العربي بغرض إحياءه، كما تطرح طبعات جديدة لعدد من الكتب التي لم يتم نشرها منذ 10 سنوات مضت، فضلًا عن إصدارات الدار السابقة، حيث تقدم الدار نحو ٥٧ كتابا جديدا في الأدب والتاريخ والفكر الإسلامي و21 كتابا إعادة طبعات في كتب الأطفال والأدب العالمي والمصري.

وتصل عدد الأجنحة في المعرض بدورته الـ51، 808 جناحا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية 900 دار نشر وجهة، كما يصل عدد الناشرين المصريين "نشر عام" 398 دار نشر، عدد التوكيلات 43، وعدد الناشرين المصريين "كتاب الأطفال" 75 دار نشر، عدد التوكيلات 3، وعدد الناشرين المصريين "كتاب إسلامي وتراث" 121 دار نشر، عدد التوكيلات 36.

وتبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية المشاركة 41 مكتبة، وعدد الناشرين للكتاب الصوتي وإلكتروني، 7 منصات، فضلًا عن عدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 3، وعدد الناشرين العرب 255 ناشرًأ، بإجمالي 900 دار نشر، عدد التوكيلات 99 توكيلًا، ويأتي إجمالي عدد الأنشطة: 925 فعالية، وعدد المشاركين في الفعاليات: 3502 مشارك، وعدد الدول المشاركة 38 دولة.