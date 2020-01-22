استطلاع: 45% من الأمريكيين يعتقدون مقتل 6 ملايين يهودي في الهولوكوست

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كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة أن 45% من الأمريكيين يرون أن نحو ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم في الهولوكوست(المحرقة).

وأجرى الاستطلاع، مركز (بيو) الأمريكي لأبحاث الرأي، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الأربعاء وأظهرت النتائج أن 84% من الأمريكيين استطاعوا تعريف مصطلح هولوكوست بأن المقصود به محاولة إبادة اليهود أو قضايا أخرى شبيهة مثل معسكرات الاعتقال النازية أو أنه له علاقة بالنازيين.

وأوضحت النتائج أن 69% ممن شملهم الاستطلاع أجابوا بصورة صحيحة بأن الهولوكوست كان في الفترة بين 1930 حتى 1950.

واتضح من خلال الاستطلاع أن 63% ممن شملهم الاستطلاع يعرفون أن المقصود بالهولوكوست هو الجيتوهات التي أجبر النازيون اليهود على العيش فيها.

وأظهرت النتائج أن 43% ممن شملهم الاستطلاع يعرفون أن الزعيم النازي ادولف هتلر وصل إلى الحكم عبر عملية ديمقراطية، فيما افترض 25% أن هتلر أطاح بالحكومة.

وشمل الاستطلاع 10971 شخصا بالغا في الولايات المتحدة، وتم إجراؤه في الفترة بين 4 حتى 19 شباط/فبراير الماضي.

ويقيم مركز ياد فاشيم الإسرائيلي غدا الخميس ندوة دولية كبرى للاحتفال بمرور 75 عاما على تحرير معسكر المعتقلات النازية اوشفيتس، وسيحضر المنتدى الدولي الخامس عن الهولوكوست ضيوف يمثلون أكثر من 40 دولة، بينهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ومايك بنس نائب الرئيس الأمريكي.

ويحمل المنتدى اسم "تذكر الهولوكوست، ومكافحة معاداة السامية".