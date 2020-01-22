شتاينماير: الهولوكوست يلزم الألمان بالتصدي لمعاداة السامية

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن مسؤولية الألمان حيال قتل النازيين لملايين اليهود، تلزمهم بالعمل على التصدي لمكافحة معاداة السامية اليوم.

وفي أعقاب إجرائه محادثة مع ناجين من الهولوكوست، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق في القدس اليوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص لم يُذَكِّرُوه فقط بمصائرهم " بل نبهوا كذلك إلى أن ندرك مسؤوليتنا اليوم في التصدي لمكافحة معاداة السامية".

كان شتاينماير وصل ظهر اليوم إلى القدس برفقة زوجته إيلكه بودنبندر في زيارة تستغرق يومين، حيث سيحضر غدا الخميس مع نحو 50 ممثلا لدول أخرى من جميع أنحاء العالم ندوة دولية كبرى ينظمها مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين استقبل شتاينماير وأجرى معه محادثة أولية.

وكتب شتاينماير في سجل الزائرين: "بالامتنان والتواضع أمد يدي إلى اليد التي امتدت لي ولبلادي بالدعوة إلى المنتدى العالمي للهولوكوست كعلامة على المصالحة".

وأضاف الرئيس الألماني:" أنا ممتن جدا لنظيري وصديقي الرئيس الإسرائيلي ريفيلين للدعوة ولإتاحة الفرصة للمحادثات وممتن في المقام الأول أيضا لأن أكون أول رئيس ألماني يتحدث في ياد فاشيم في المنتدى العالمي عن الهولوكوست والمشاركة مع الآخرين في تذكر ما حدث".

وتحل يوم الاثنين المقبل الموافق السابع والعشرين من يناير الجاري، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر اوشفتيس النازي في بولندا والتي كانت مستعمرة نازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المانيا عدة حوادث معادية للسامية كان اخرها الهجوم على معبد يهودي في مدينة هاله شرقي المانيا في شهر أكتوبر الماضي واعترف المتهم بتنفيذه ،وأكد وجود خلفية يمينية متطرفة وعداء للسامية رواء الاعتداء.

كان المتهم حاول في البداية الدخول بقوة السلاح إلى المعبد، وعندما لم يتمكن من ذلك أطلق النار على امرأة مارة ورجل في مطعم للوجبات السريعة