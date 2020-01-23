ليستر يستعيد اتزانه برباعية في ويست هام بالدوري الإنجليزي

وضع ليستر سيتي حدا لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 - 1 على ضيفه ويست هام يونايتد اليوم الأربعاء في المرحلة الرابعة والعشرين بالبريميرليج .

وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، إلى 48 نقطة، لكنه بقي في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ويستهام عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، مبتعدا بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

ورغم الفوز، إلا أن ليستر تلقي ضربة موجعة عقب إصابة مهاجمه جيمي فاردي، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، الذي اضطر لعدم استكمال اللقاء في الشوط الأول.

وافتتح هارفي بارنيس التسجيل لليستر في الدقيقة 24، قبل أن يضيف زميله ريكاردو بيرييرا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص ويستهام الفارق مطلع الشوط الثاني، عقب قيام لاعبه مارك نوبل بتسجيل هدف في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، غير أن الفريق الضيف لم يهنأ باقترابه من إدراك التعادل كثيرا، عقب تسجيل أيوزي بيريز الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 81، وعاد بيريز للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الرابع لليستر في الدقيقة 88.