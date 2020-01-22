كيم جونج كوان وزيرا جديدا للدفاع في كوريا الشمالية

أكدت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء، تعيين مسؤول عسكري كبير كان يُشرف على مشروعات البناء للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في منصب وزير الدفاع الجديد.

وسرت في الآونة الأخيرة تكهنات بأن كيم جونج كوان، نائب وزير الدفاع، حل محل "نو كوانج تشول" وزيرًا للدفاع، منذ تعيينه عضوًا مناوبًا في المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، خلال الاجتماع الرئيسي للحزب في نهاية ديسمبر.

وأكدت وكالة الأنباء المركزية اليوم خبر تعيين "كيم"، بذكر اسمه ومنصبه، في مقال حول مؤتمر لمناقشة القضايا المتعلقة باستعادة الغابات وحماية البيئة.

وكان كيم جونج كوان مسؤولًا عن مشروعات بناء للزعيم الشاب كيم جونج أون، مثل بناء المرافق السياحية في الساحل الشمالي.

ويسعى الزعيم الكوري الشمالي إلى تعزيز تنافسية صناعة السياحة في بلاده، لأنه يريد جذب المزيد من المسافرين الأجانب والعملة الصعبة، في محاولة واضحة لمواجهة العقوبات الدولية التي تثقل اقتصادها الضعيف.