تجميل الأسوار برسومات فرعونية في الوادي الجديد

قال صلاح ميرغنى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إن طالبات ومعلمات مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية الفنية للبنات أبدعن بزخرفة لوحات فنية فرعونية لتزيين مدينة الخارجة، برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الخارجة.

وأوضح ميرغني أنه يتم تجميل وتزيين سور محطة مياه الخارجة 12، برسومات فنية متميزة وبإشراف متميز لمدير إدارة المدرسة، والطالبات والمعلمات أبدعن في تزيين وتجميل سور محطة المياه ليظهر بأجمل الصور والرسومات الفرعونية والثياب الطلائية وأزهى الألوان العصرية المتناغمة.

وأضاف أن تلك الأفكار البناءة والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الوحدة المحلية بالخارجة، ونالت إعجاب المواطنين، خاصة أنها ساهمت في إضافة مظهر حضاري وجمالى بشوارع المدينة.

وأشار إلى أن طالبات المدرسة عبرن عن مدى السعادة البالغة بالمشاركة في إبداع اللوحات الفنية، والتي يعبّرن فيها عن قدراتهن الفنية المتميزة، وكذلك معلمات المدرسة اللواتى وصفن العمل أنه في "حب مصر" وإظهار محافظة الوادي الجديد بالشكل الذي يليق بها تاريخيًا وحضاريًا.