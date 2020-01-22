 الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو - بوابة الشروق
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الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:42 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:42 م
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية في شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معرباً عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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