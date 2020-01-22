بعد تسببه في خوف وهلع المواطنين البريطانيين وإلحاق خسائر باهظة بشركة طيران بريطانية، سُجن مسافر بريطاني الجنسية، بعد إبلاغه عن وجود قنبلة وهمية في رحلة تابعة لشركة الطيران الخاصة «إيزي جيت»، بعدما أيقن أنه متأخرًا على موعد إقلاع الرحلة، خشية أن تفوته.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، اتصل رشيد إسلام، البالغ من العمر 32 عاما، والمقيم بمنطقة برنت الواقعة شمال العاصمة لندن بالشرطة، قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع رحلته من مطار جاتويك الدولي، محذرا دون أن يفصح عن هويته من أن: "هناك شخص بحوزته قنبلة على الطائرة، فأنت بحاجة إلى تأخير الرحلة".

ولم يكتف رشيد بفعلته، بل استمر في خداع الشرطة، وأرسل تهديدين من هواتف مختلفة، ما جعل الشرطة تأخذ إجراءات احترازية، وجرى إخلاء طاقم الطائرة المتجهة إلى العاصمة المغربية مراكش، وإخضاع جميع الركاب البالغ عددهم 147 للفحص الأمني مرة أخرى.

وقالت الشرطة إنه كان لابد من إزالة الأمتعة وإعادة فرزها، وهو ما أدى بدوره إلى تأخير الرحلة لمدة ثلاث ساعات، في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في بريطانيا، لتتكلف شركة الطيران خسائر بلغت حوالي 30 ألف جنيه إسترليني، أي حوالي 40 ألف دولار.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إسلام كان متوجهاً إلى المغرب لزيارة خطيبته وقد أقدم على خدعة القنبلة، بعد أن تأخر في طريقه إلى المطار بسبب الزحام المروري.

نجحت الخدعة في البداية في منح رشيد وقتاً ليستطيع الوصول للمطار، لكن قُبض عليه عند البوابة، بعد أن تعقبت الشرطة وتتبعت الاتصالات، ليخبر الشرطة أنه اضطر لفعلته بعدما شعر بالهلع من فقد رحلته، لأنه لن يكون قادرًا على شراء تذكرة أخرى.

وقالت المدعية العامة ناتالي سميث، من النيابة العامة الجنوبية الشرقية في بريطانيا، إن مكالمات رشيد كانت حلاً مضللاً للتأخر وليس المقصود منها إثارة خوف حقيقي، وخدعة القنبلة كانت تهدف إلى إثارة مخاوف السلطات من وجود تهديد حقيقي لتفتيش الطائرة والتأخر".

وحكم على رشيد بالسجن لمدة 16 شهرًا، يوم الأحد، في محكمة لويس وليز، بعد إقراره بتوصيل معلومات خاطئة في الجلسة السابقة.