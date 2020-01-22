 بالمجان.. بدء الاشتراك لأبناء المحافظات الحدودية والصعيد في «الصوت الذهبي» - بوابة الشروق
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بالمجان.. بدء الاشتراك لأبناء المحافظات الحدودية والصعيد في «الصوت الذهبي»


نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 4:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 4:58 م

قرر الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مد فترة تلقي طلبات المشاركين من أبناء هذه المحافظات بالمجان في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي، تحقيقا لسياسة العدالة الثقافية وإتاحة الفرص لشباب المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد، والتي تنتهجها وزارة الثقافية.

ويتم ملىء استمارة الاشتراك مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي من الموقع الإلكتروني للصندوق على هذا الرابط

جدير بالذكر أن التقديم للمسابقة مستمر للشباب من باقى محافظات الجمهورية من سن 18 وحتى 30 سنة حتي 15 فبراير القادم عن طريق دفع رسوم سحب استمارة الاشتراك.


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