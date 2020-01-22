دار شانيل تقدم عرض أزياء مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

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عارضة ترتدي أحد الفساتين خلال عرض لدار شانيل للأزياء في باريس. تصوير: شارل بلاتيو-رويترز.

نقلت دار شانيل للأزياء يوم الثلاثاء الضيوف من بريق أسبوع الموضة إلى حديقة مصممة على هيئة ممر مغطى حيث قدمت العارضات أزياء اتسمت بالوقار بألوان الأسود والأبيض والرمادي في إيماءة لسنوات كوكو شانيل مؤسسة الدار المبكرة التي قضتها في دير للراهبات.

وقضت المصممة التي أطلقت علامتها التجارية للأزياء في 1910 عدة أعوام في دير أوبازين في جنوب غرب فرنسا خلال فترة المراهقة بعد وفاة والدتها. وتعلمت الحياكة في الدير الذي تديره راهبات كدار للأيتام.

ودار الأزياء الفرنسية ضمن أسماء كبيرة في العالم تقدم إبداعات فريدة من نوعها ضمن أسبوع الموضة في باريس.

وبعض أزياء مجموعة ربيع وصيف 2020 مستوحاة من الأزياء المدرسية منها الأحذية الجلدية السوداء التي ترتدى مع جوارب بيضاء قصيرة لا تتجاوز كاحل القدم.

وارتدت العارضة جيجي حديد زيا شديد البساطة باللون الأسود وذي ياقة بيضاء.

وكان من بين ضيوف العرض جي-دراجون قائد فرقة بيج بانج الكورية الجنوبية والممثلة الفرنسية إيفا جرين والمغني الأمريكي فاريل وليامز.