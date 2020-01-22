الخارجية الروسية: لافروف يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا بعد غد

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد غد الجمعة، في موسكو بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية - في بيان لها اليوم الأربعاء - أنه من المقرر أن يتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في سوريا وأفق الحل السياسي.

وكانت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جينيفر فينتون، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن نية المبعوث الأممي جير بيدرسون زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري، وإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو.