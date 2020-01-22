ضبط 3 متهمين والبحث عن الرابع لتعديهم بالضرب على سائق في الإسكندرية

كشفت مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، ملابسات واقعة التعد على سائق، وإصابته بعد إطلاق كلب حراسة عليه، وضبط 3 من مرتكبي الواقعة.

ووفقا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، حول ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من سائق، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة التعد بالضرب وعقر "كلب".

وأفاد بقيام أحد الأشخاص "هارب" مقيم بذات المنطقة محل سكنه، باستدراجه لأحد المقاهي في نطاق دائرة القسم بدعوى شراء ماكينة تصنيع مشابك بلاستيك، وأثناء ذلك حضر 4 أشخاص ل3 منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين في نطاق دائرة القسم، وفوجئ بقيامهم بالتعد عليه بالضرب، وإطلاق "كلب" كان بحوزة أحدهم، مما أسفر عنه إصابته، وذلك اعتقاداً منهم بسرقته مركبة "توكتوك" خاصة بالمتهم الأول "المحرض" إلا أنه تمكن من الفرار وتوجه للمستشفى لتلقى العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات وضبط المتهمين ال4 وبحوزة أحدهم "الكلب المستخدم فى ارتكاب الواقعة" تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.