أنهى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم، بمادتي الكيمياء لشعبة العلمي والجغرافيا لشعبة الأدبي بإجمالي 587 ألفا و108 طلاب وطالبات، وتداولت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي الامتحانين عقب بدء اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن امتحان مادة الكيمياء جاء في 30 سؤالا من نوعية اختيار من متعدد، وجاء امتحان مادة الجغرافيا في 30 سؤالا من نوعية اختيار من متعدد، وقد تم إعداد الامتحان وفقا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بالوزارة، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية استقبلت 517 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا لأداء امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، وخاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر، لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.