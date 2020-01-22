ميركل تعلن دعوة تونس في كل المبادرات المتعلقة بليبيا

قالت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت بأن تكون تونس حاضرة في المبادرات المرتبطة بليبيا، في أعقاب الجدل الدبلوماسي الذي رافق غيابها عن مؤتمر برلين.



ونقل بيان الرئاسة التونسية عن محادثة بين الرئيس قيس سعيد والمستشارة الألمانية "أعربت فيه عن تفهمها لعدم استجابة تونس للدعوة التي وجهت إليها لحضور مؤتمر برلين، وعن أسفها لوصول هذه الدعوة بصفة متأخرة".



وتابع البيان أن المستشارة الألمانية أكدت "أن تونس ستتم دعوتها في الاجتماع القادم، الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفي كل المبادرات المتعلقة بالملف الليبي".



وقال سعيد إن تونس كان يفترض أن تكون في مقدمة الدول التي تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر نظرا لكونها من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الليبية، لا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي.



وكانت تونس اعتذرت عن عدم المشاركة في المؤتمر لاستلامها الدعوة بشكل متأخر، بعد أن كانت أعلنت قبل ذلك عن استيائها لتجاهلها وتغييبها من قبل ألمانيا.



وقالت الخارجية التونسية في وقت سابق إن تونس تظل مقصد الأشقاء في ليبيا "من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك" ولكنها لفتت في نفس الوقت إلى أن "تونس قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة، لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".