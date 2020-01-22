رئيس وزراء كوسوفو يشيد باتفاق استئناف الطيران التجاري مع صربيا

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أشاد رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي اليوم الأربعاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صربيا بشأن استئناف الطيران التجاري بين البلدين.

وعد هاراديناي الاتفاق الذي وقع الإثنين الماضي داخل السفارة الأمريكية في العاصمة الألمانية برلين خطوة إلى الأمام، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.

من جانبه، صرح رئيس هيئة الطيران المدني في كوسوفو اسيت بريشا أن الاتفاق هو خطوة صغيرة للأمام تجاه هدف أكبر وهو التطبيع الكلي للعلاقات بين الجانبين.

وانقطعت الرحلات الجوية بين صربيا وكوسوفو منذ 21 عاما، وتستغرق الرحلة البرية من بلجراد إلى بريشتينا خمس ساعات فيما ستستغرق الرحلة الجوية 25 دقيقة فقط وستشغل الخط الجوي شركة "يورو وينجز" للطيران الاقتصادي التابعة لشركة "لوفتهانزا".

يشار إلى أن العلاقات متوترة بين صربيا وكوسوفو منذ حرب عامي 1998 و1999 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت مليون آخرين. ولا تزال صربيا تعد كوسوفو جزءا من أراضيها رغم اعتراف قرابة 100 دولة باستقلالها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.