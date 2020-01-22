جيلان علام: انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لن يؤثر على دورها في القارة السمراء

قالت السفيرة جيلان علام، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن «انتهاء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لن يؤثر على دورها في القارة السمراء».



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن «مصر عادت إلى إفريقيا منذ عام 2014 بثقل كبير»، ذاكرة أن «القارة دائرة من الدوائر الهامة بالنسبة للتحرك المصري على الساحة الدولية».



وأشارت إلى استمرار مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الاتحاد، وفقًا للناحية الإجرائية، موضحة: «من الناحية الإجرائية الرئاسة الإفريقية تكون ما بين الرئيس الذي خرج إضافة إلى الرئيس المتولي للمنصب إضافة إلى الرئيس المختار العام المقبل، مجموعة ثلاثية تقوم بإدارة رئاسة الاتحاد».



وأكدت أن «مصر ستظل يدها ممدودة في مساعدة القارة الإفريقية، ونوعًا من المحرك والضامن بوجود حركة مصرية إفريقية»، لافتة إلى «امتلاكها إمكانيات وأفكار كثيرة لتحقيق الأهداف الإفريقية المحددة من الاتحاد بتحقيق رؤية القارة 2063».