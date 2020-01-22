 محامو واينستين يشيرون إلى تضارب في روايات المدعين - بوابة الشروق
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محامو واينستين يشيرون إلى تضارب في روايات المدعين

نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 10:27 م

اتهم فريق الدفاع القانوني عن هارفي واينستين النساء، اللاتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي على يد قطب هوليوود المحاط بالفضائح، بالإدلاء بروايات متضاربة.

وقال المحامي ديمون تشيرونيس في التصريحات الافتتاحية أمام هيئة المحلفين في المحاكمة: "ستطلعون على أدلة من الشهود على عدم صحة ذلك. إنه ليس بمحترف تلاعب".

وعرض تشيرونيس سلسلة من المراسلات من المدعين إلى واينستين، التي ذكر أنها تشير إلى وجود علاقات بالتراضي، بما في ذلك رسالة من ميمي هالي مساعدة الإنتاج السابقة لواينستين اختتمتها بعبارة "السلام والحب".


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