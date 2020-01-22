الجيش الليبي يعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية رسميا

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أعلن الجيش الليبي تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.