 الجيش الليبي يعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية رسميا - بوابة الشروق
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الجيش الليبي يعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية رسميا

تعبيرية
تعبيرية
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 7:38 م

أعلن الجيش الليبي تفعيل منطقة الحظر الجوي بالمنطقة الغربية بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء.


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