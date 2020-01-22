واصلت عائدات صفقات انتقال لاعبي كرة القدم في العالم ارتفاعها، حيث وصلت لرقم قياسي في العام الماضي بلغ 7.35 مليار دولار، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

وذكر فيفا في تقريره السنوي عن سوق الانتقالات العالمي أن قيمة الانتقالات ارتفعت بنسبة 8ر5% عن عام 2018، كما أنها تزيد كثيرا عن ضعف ما أنفقته الأندية لإبرام صفقات جديدة عام 2012، والذي بلغ 2.66 مليار دولار.

وبصفة عامة، تم إجراء 18042 عملية انتقال في جميع أنحاء العالم، شارك فيها 15463 لاعبا من 178 دولة.

وكما جرت العادة، كان لأوروبا نصيب الأسد من هذه الانتقالات، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أجريت داخل القارة العجوز 5.6 مليار دولار، وهو ما يساوي 76% من القيمة الكلية للصفقات.

وأنفقت الأندية الإنجليزية 1.518مليار دولار للتعاقد مع لاعبين جدد، فيما دفعت أندية إسبانيا 1.286مليار دولار، ودفعت الأندية الألمانية 686.4 مليون دولار.

في المقابل، كانت الأندية الإنجليزية الأكثر تحصيلا للإيرادات من بيع اللاعبين في أوروبا، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 969 مليون دولار.

وشهدت كرة القدم النسائية ارتفاعا أيضا في عدد صفقات اللاعبات بنسبة 7ر19%، حيث جرت 833 عملية انتقال لـ757 لاعبة من 81 دولة، وارتفع الإنفاق بنسبة 3ر16%، لتصل إلى 652.032 مليون دولار.