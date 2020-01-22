بدء اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير للاجتماع الوزاري الشهر المقبل

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة ممثل مملكة البحرين دكتور عادل الصياد رئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة وبمشاركة ممثلي وزارات الصحة في الدول العربية أعضاء اللجنة، والتي تضم كلا من: (السعودية والمغرب والأردن وفلسطين

واليمن والإمارات والعراق وقطر وليبيا وتونس والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية في جامعة الدول العربية).

وتناقش اللجنة على مدى يومين الإعداد والتحضير لأعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي يومي 26-27 فبراير المقبل بالقاهرة.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية إنه في إطار التحضير لاجتماعات الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي المقرر انعقادهما يومي 26-27 فبراير المقبل، تنظم الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) الاجتماع الثامن للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأضافت أبو غزالة، في كلمتها الافتتاحية، إن اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية تعقد اجتماعها مرتين في السنة قبل دورتي مجلس وزراء الصحة العرب، مؤكدة أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، لدراسة ومناقشة تقارير اللجان الفنية المشكلة من المجلس أو المكتب التنفيذي ورفع ما تراه من توصيات بشأنها إلى المكتب التنفيذي.

وأوضحت أن هذا الاجتماع سيناقش المواضيع المدرجة على أجندة اجتماعات الدورة العادية (53) للمجلس ومكتبه التنفيذي أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (51) فبراير 2019، ورقم(53) فبراير 2020 والتجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم وجائزة الطبيب العربي والدورة التدريبية حول التغطية الصحية الشاملة والصحة والبيئة وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية.

كما سيناقش الاجتماع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (73) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف مايو 2020 والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وتوحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث (مقدم من السعودية) والتعاون في مجال البحوث وتحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية (مقدم من السعودية) والتعرف على المتوفين المجهولين والمفقودين العرب داخل العراق والعراقيين المفقودين خارج العراق (مقدم من العراق) وبرنامج أختر طبيبك (مقدم من البحرين).

وأكدت أبو غزالة أهمية الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة ودورها في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية والمؤتمر العربي الثاني عشر لخدمات نقل الدم والتعاون العربي الصيني في المجال الصحي والمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة (مقدم من الأمانة الفنية للمجلس) وإطار عمل لوضع استراتيجيات التمويل لإشراك القطاع الصحي الخاص من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة (مقدم من المغرب) وتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية (مقدم من المغرب).

وقالت إن اللجنة ستناقش أيضا موضوع تفعيل مقاربة طب الأسرة على مستوى المراكز الصحية الأولية (تكوين أطباء الأسرة، الملف الطبي للأسرة ومسار العلاج والتنسيق مع المستشفيات، المشاركة الجماعية) مقدم من المغرب، ومرض القصور الكلوي (مقدم من المغرب).

وأكدت أن نتائج أعمال هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، تمهيدا لعرضها على الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقادها يوم 27 فبراير 2020.