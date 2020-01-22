رئيس إقليم كردستان يلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

اجتمع رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وذكرت وسائل إعلام كردية - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم - أن البارزاني سيجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وعدد من زعماء ووزراء وكبار مسؤولي الدول وذلك في إطار مشاركته بالمنتدى، وسيتم مناقشة تطوير علاقات إقليم كردستان مع المجتمع الدولي، وبسياسات ومواقف الإقليم إلى جانب تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس إقليم كردستان كلمة في إحدی جلسات منتدى (دافوس) بعنوان (الشرق الأوسط المضطرب)، حيث سيتطرق من خلالها إلی العواقب طويلة الأجل للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي أصبحت مصدر قلق عالمي وإقليمي كبير، والتأثير الاستراتيجي للأزمة الحالية على السلام والاستقرار في الخليج والعراق وسوريا.