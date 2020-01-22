إصابة رئيس باراجواي بحمى الضنك التي تهدد مواطني دول أمريكا الجنوبية

أعلن وزير الصحة في باراجواي، خوليو مازولينى اليوم الأربعاء إصابة ماريو عبدو بينيتيز، رئيس البلاد بحمى الضنك، التي تتفشى في البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية.



وقال مازولينى في مؤتمر صحفي اليوم:" لقد حصلنا على تقرير تحليل الدم، الذى أكد بقوة أن الرئيس مصاب بحمى الضنك".



وأضاف الوزير أن الرئيس في"حالة جيدة جدا" وأنه سوف يخضع للمراقبة الطبية لمدة 48 ساعة، ثم بإمكانه بعد ذلك ممارسة واجباته.



وأوضح مازوليمي أن هناك أكثر من 1800 حالة إصابة بمرض حمى الضنك فى باراجواي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد على نحو سريع.