محافظ الإسكندرية: 229 مليون جنيه لتطوير منطقة الفلكي

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الأربعاء، إنه تم تخصيص 155 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لرصف الطريق بمنطقة الفلكي، بالإضافة إلى 12 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء و12 مليون لرفع كفاءة مياه الشرب، بخلاف مشروع الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي بمبلغ 50 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2020.



وأوضح محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بأهالي منطقة الفلكي بأحد مساجد المنطقة، أن المبالغ المخصصة جاهزة لدى المحافظة للبدء الفوري في الأعمال شرط إزالة عقارين متواجدين بحرم الطريق ويعوقان تنفيذ مشروع الصرف الصحي.



وأعطى محافظ الإسكندرية مهلة لنواب مجلس النواب بالمنطقة للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وإدخال كافة المرافق للمنطقة، مؤكدًا أنه لن يسمح بإيقاف مشروعات خدمية تخدم ٥٠٠ ألف مواطن من أجل عقارين صادر لهما قرارات إزالة.



ووجه محافظ الإسكندرية اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة والأهالي للتوصل إلى حل سريع للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي في أقرب وقت، قائلا: "نريد تنفيذ مشروع الصرف الصحي للأهالي والمحافظة لن تقف مكتوفة الأيدي وإذا لم يتم إزالة العقارين فسيتم نزع ملكية العقارين للمنفعة العامة للصالح العام، وحتى لا يتم تحويل المخصصات المالية إلى منطقة أخرى".



جاء ذلك خلال جولة محافظ الإسكندرية لتفقد شوارع منطقة الفلكي التابعة لحي منتزه أول، والاستماع إلى مطالب الأهالي وشكواهم بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندسة وفاء على سكرتير عام حي منتزه أول، وأعضاء مجلس النواب.