إبرام مذكرة تعاون في مجال السكك الحديدية بين ألمانيا وأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الكسي جونتشاروك في دافوس مساء اليوم الأربعاء عن اتفاق للتعاون بين شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) وشركة أوكرساليسنزيا الأوكرانية الحكوميتين.



وخلال توقيع مذكرة الاتفاق، أوضح جونتشاروك أن الاتفاق لا يتعلق " ببيع أو تأجير مثل هذا القطاع الاستراتيجي المهم المملوك للدولة"، منوها إلى أن أوكرانيا ستحتفظ بكامل الرقابة على الشركة الأوكرانية.



وبموجب الاتفاق، سيقوم خبراء ألمان بدعم إصلاح قيادة الشركة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى بعد التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية في فبراير المقبل.



وأكد رئيس الحكومة الأوكرانية أن المنوط بـ "الفعالية الألمانية" أن تقلص الفساد في المقام الأول.



وتعد شركة أوكرساليسنزيا واحدة من أكبر الشركات في أوكرانيا حيث يتجاوز عدد العاملين بها 260 ألف شخص، ويصل طول شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا نحو 20 ألف كيلومتر، بدون احتساب الشبكة الحديدية في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في إقليمي دونيتسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم التي انضمت إلى الاتحاد الروسي.